Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Latte e caffè la mattina a volte stancano. L’ennesima tazza di caffè con l’ennesimo frollino sono ormai routine e, si sa, le abitudini a volte stancano. Il rice pudding facile per una colazione golosa è l’alternativa giusta per una colazione più buona e memorabile.

Nei Paesi anglofoni, la preparazione del rice pudding è riservata ai fine settimana, quando non si va al lavoro e si può stare più tempo ai fornelli. La preparazione del rice pudding è facilissima e richiede davvero poco tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo come realizzare il rice pudding.

Ingredienti

60 gr di riso;

175 ml di acqua;

350 ml di latte vaccino o di soia;

125 ml di panna per dolci;

30 gr di zucchero semolato;

1 cucchiaino di sale;

vanillina;

noce moscata.

Il rice pudding facile per una colazione golosa

Riempire una pentola con dell’acqua e portarla a ebollizione. L’acqua dovrà essere il doppio rispetto al peso specifico del riso.

Appena l’acqua bolle, buttarvi dentro il riso. Far cuocere per i minuti ideali per il riso, quindi una decina di minuti o un quarto d’ora circa, controllare sempre la cottura sulla confezione del riso.

Appena l’acqua sarà stata assorbita dal riso, aggiungere il latte, la panna per dolci, lo zucchero e la vanillina.

Mescolare bene e cuocere per un’altra mezz’ora circa. Mescolare bene per impedire che il riso si attacchi sul fondo del pentolino.

Continuare a cuocere il tutto finché il riso non sarà diventato una cremina morbida e profumatissima.

Appena pronto, prendere delle ciotoline e mettervi dentro il riso.

Spolverizzare con un pizzico di noce moscata o di cannella a seconda dei gusti.

Il rice pudding va servito ben caldo, magari accompagnato da una bevanda calda preparata poco prima.

La sostituzione del latte non cambia assolutamente la cremosità della ricetta e non conta per quanto riguarda la cottura.

Andrà bene quindi sia un latte di mucca che un latte vegetale.