Sono tornate le vendite e il ribasso torna a prendere forza ed ora per i mercati il futuro potrebbe essere davvero pericoloso. Se qualcosa non cambierà potremo presto assistere a giornate di vero panico con escursioni al ribasso del 2/3%. Che percentuale di probabilità diamo all’ipotesi ribassista? 75%. Fino a quando potrebbe durare questo movimento? 5 ottobre o addirittura fino al 30 ottobre.

Procediamo per gradi e di volta in volta aggiusteremo il tiro senza negare l’ipotesi fin da adesso che potrebbe anche essere iniziato un ribasso che potrebbe durare anche qualche mese.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Alle ore 19:59 della giornata di contrattazione del 30 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.236

Eurostoxx Future

4.027

Ftse Mib Future

25.350

S&P 500 Index

4.339,59.

La previsione annuale punta verso ulteriori ribassi anche per diversi mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 24 settembre.



La tendenza plurisettimanale è ribassista e fino a quando non si verificherà inversione rialzista, il movimento ribassista potrebbe continuare almeno per un altro 7/10% entro 1/3 mesi.

Il ribasso torna a prendere forza ed ora per i mercati il futuro potrebbe essere davvero pericoloso. Ecco i livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.456.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.100.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.385.

Quale operatività di trading mantenere per venerdì?

Come preventivato ieri sono tornate le vendite sui mercati. Il consiglio è di mantenere short in ottica multidays. Come potrebbe presentarsi la giornata di contrattazione di domani? Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

Si procederà per step.