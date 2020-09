Un’altra settimana è passata, ma il ribasso rimane sempre lo scenario preferito sui mercati americani. Già settimana scorsa mettevamo in evidenza come la mancata reazione avrebbe potuto affossare i mercati americani e gli scenari delineati sono stati rispettati.

L’ultima seduta della settimana appena conclusasi potrebbe trarre in inganno dando supporto al facile entusiasmo dei rialzisti. In realtà, più banalmente, potrebbe essere il classico rimbalzo del gatto morto.

In quest’ottica informazioni importanti potrebbero venire dalla chiusura di settembre. Intanto prendiamo nota della quarta settimana consecutiva chiusa al ribasso con volumi in aumento. Non un bel segnale per chi punta sul rialzo dei mercati americani.

Andiamo, però, per gradi e cerchiamo di capire, attraverso l’analisi grafica e previsionale, perché il ribasso rimane sempre lo scenario preferito sui mercati americani.

Analisi grafica e previsionale sul Dow Jones

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 25 settembre a quota 27.173,96 in rialzo dello 1,34% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata del -1,74%.

Time frame giornaliero

Il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 26.615 ha offerto un ottimo supporto al ribasso in corso frenando la discesa delle quotazioni. Al momento, però, non si intravedono segnali di inversione. Solo una chiusura giornaliera superiore a 27.703 farebbe scattare una nuova proiezione rialzista.

Un chiusura giornaliera inferiore a 26.615, invece, farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. La massima estensione del ribasso si trova in area 23.000.

Time frame settimanale

Come dicevamo abbiamo assistito alla quarta settimana consecutiva al ribasso, un evento che non capitava da metà agosto.

Anche in questo caso i ribassisti sono stati frenati dal supporto in area 26.464 (I obiettivo di prezzo) . Una chiusura settimanale sotto questo livello aprirebbe le porte a una discesa fino in area 23,722. La massima estensione si trova in area 20.963.

I rialzisti riprenderebbero forza solo con chiusure settimanali superiori a 28.143.

Time frame mensile

Con la chiusura di settembre si potrebbe concretizzare un doppio massimo in area 29.072. In questo caso si configurerebbe un doppio massimo con obiettivo in area minimi di marzo. In questo scenario un livello importante passa per area 26.032. La sua tenuta in chiusura di mese sconfesserebbe il doppio massimo e farebbe ripartire le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.