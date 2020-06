Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 12 giugno a 0,2110€, in rialzo del 9,90% rispetto alla seduta precedente. La nostra idea operativa è che il ribasso poliennale su questo titolo azionario potrebbe essere finito e ora sia pronto anche a volare.

Quali sono i motivi?

La società fornisce servizi bancari e finanziari a privati ma anche istituzionali in Italia e all’estero. Nelle voci di bilancio non ravvisiamo anomalie e o sbilanci e notiamo che il rapporto PE (15,3x) è inferiore al mercato di riferimento (16,8x). Gli utili sono aumentati del 3% all’anno negli ultimi 5 anni ma nell’ultimo anno sono cresciuti del 376%. Sul titolo non sono presenti raccomandazioni degli analisti e quindi non troviamo giudizi sulle future prospettive.

Il ribasso poliennale potrebbe essere finito su questo titolo azionario pronto anche a volare

Più volte su queste pagine abbiamo scritto che i grafici tendono a “incorporare e scontare” anche le prospettive economiche e miglioramenti delle voci di bilancio. Proprio su Banca Profilo dopo anni di ribassi dal massimo di 5,5105 segnato nell’anno 2000 si iniziano ad intravedere possibilità per rialzi duraturi e di non poco conto.

Il 2020 potrebbe aver fatto segnato un minimo a 0,1250 di ripartenza definitiva.

Quale strategia di investimento seguire sul titolo?

La chiusura di contrattazione del 12 giugno ha generato un segnale di ripartenza al rialzo e di abbrivio per ulteriori salite sia di breve che di medio-lungo termine. Il nostro segnale operativo è il seguente: comprare in apertura del 15 giugno con stop di medio termine a 0,167 ed obiettivo primo per/entro 3/6 mesi a 0,2770. Il superamento in chiusura mensile di questo livello darebbe il definitivo segnale di ripartenza al rialzo per obiettivi davvero ambiziosi nei successivi 12/24 mesi verso 0,4535.

L’analisi delle serie storiche ci permette però di essere particolarmente fiduciosi sui grafici di Banca Profilo e ne spieghiamo i motivi:

dall’ottobre 2009 in poi il titolo ha vissuto una lunga fase di congestione con base fra 0,20 e 0,1250. I punti più in alto toccati nel periodo sono stati tra 0,4535 e 0,7740. Una chiusura mensile superiore a 0,2770 avrebbe come obiettivo proprio questi prezzi. In quanto tempo potrebbero essere raggiunti?

Nel periodo considerato quando il titolo ha generato segnale di inizio rialzo come quello attuale ha impiegato 6/9 mesi per guadagnare fra il 50 ed il 100%. Si ripeterà anche stavolta? Vedremo. Per il momento compriamo con stop a 0,167 e poi di volta in volta ci regoleremo di conseguenza.