I mercati continuano a guardare a un orizzonte di breve che potrebbe apparire a tinte fosche. La nostra view è che i primi 6 mesi dell’anno saranno abbastanza difficili per il breve termine, ma nel lungo, questa si rivelerà una straordinaria opportunità di acquisto. Infatti, il toro potrebbe uscire dal recinto dopo giugno.

Ieri, il tentativo di rimbalzo sembrava poter portare anche all’inizio di un’inversione del trend, ma non è stato così e oggi non possiamo che confermare che il ribasso non è finito. Anzi, si potrebbe assistere da ora in poi anche a forti ribassi.

Procediamo per gradi

Alla chiusura di contrattazione del 27 gennaio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

34.160,79

Nasdaq C.

13.552,78

S&P 500

4.326,51.

Dopo il mese di giugno si potrebbero aprire spazi per forti rialzi

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani



Quali erano le nostre previsioni per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un ribasso fino alla giornata di venerdì. Oggi quindi, attendiamo una chiusura della settimana sui minimi.

Come monitorare i prezzi?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 34.816. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.816.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 14.003. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.003.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.418. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.454.

Il ribasso non è finito e Wall Street si prepara a forti ribassi. Come investire?

Sempre Short di breve sugli indici azionari e come da indicazioni dei giorni scorsi sui 7 titoli guida.

