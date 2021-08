Come già anticipato in un precedente report di giugno, il ribasso aveva preso il posto di un rialzo che aveva avuto vita breve. Quindi, il ribasso di Softlab potrebbe essere solo all’inizio, per cui si potrebbe prospettare un autunno nero per il titolo.

Come si vede dal grafico la posizione in corso è ribassista, ma tra qualche settimana potrebbe arrivare al capolinea. Il I obiettivo di prezzo in area 2,48 euro, infatti, è vicino e potrebbe rappresentare un punto di svolta al rialzo per il titolo. Qualora, invece, il supporto dovesse essere rotto al ribasso ci sarebbe lo spazio per scendere prima fino in area 1,425 euro (II obiettivo di prezzo) e successivamente fino in area 0,335 euro (III obiettivo di prezzo). Quanto accadrà nelle prossime settimane, quindi, sarà decisivo per capire se i prossimi mesi saranno da incubo per Softlab oppure vedranno la ripresa delle quotazioni.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo è sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Tuttavia se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che il titolo è molto sottovalutato. Il fair value, infatti, è superiore ai 20 euro a fronte di una quotazione attuale che si aggira in area 2,7 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo clamoroso, che, però, stenta ad arrivare.

Prima di concludere ricordiamo che la società è inserita all’interno della black list della Consob. Tuttavia da molti mesi a questa parte la sua situazione è in netto miglioramento. La posizione finanziaria netta, infatti, è positiva (ultimo aggiornamento 31 maggio 2021) anche se in leggero peggioramento rispetto al mese precedente.

Il ribasso di Softlab potrebbe essere solo all’inizio, per cui si potrebbe prospettare un autunno nero per il titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Softlab (ex Acotel) (MIL:SOF) ha chiuso la seduta del 3 giugno in ribasso dell’1,64% rispetto alla seduta precedente a quota 2,99 euro.

Time frame settimanale