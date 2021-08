Settimana scorsa il report settimanale se da un lato disegnava scenari rialzisti di lungo periodo, nel breve metteva in guarda da possibili ribassi. I nostri Esperti, infatti, scrivevano

Nel breve, inoltre, potrebbero anche esserci create le condizioni per assistere a un breve ritracciamento prima di una nuova ripartenza al rialzo.

A questo punto il ribasso di breve sul Ftse Mib Future potrebbe continuare anche nelle prossime settimane. Andiamo, quindi, ad analizzare la situazione sui tre time frame principali che consideriamo nelle nostre analisi: giornaliero, settimanale e mensile.

Il ribasso di breve sul Ftse Mib Future potrebbe continuare anche nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 20 agosto il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.913 in ribasso dello 0,10% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’2,77%.

Time frame giornaliero

Come da attese, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in aera 26.540 ha provocato un ribasso che ha portato le quotazioni a rompere il primo supporto (area 26.110) lungo il percorso ribassista che ha come I obiettivo di prezzo area 25.200. Su questo livello potrebbe assistere a una ripresa del rialzo oppure, rottura in chiusura di giornata, a un’accelerazione verso gli obiettivi successivi localizzati in area 23.710 (II obiettivo di prezzo) e 22.230 (III obiettivo di prezzo).

Un primo segnale di ripresa si avrebbe con un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter. Per una ripresa sostenibile, però, bisognerà attendere una chiusura giornaliera superiore a 26.800. In questo caso l’obiettivo più vicino si troverebbe in area 28.600.

Time frame settimanale

Anche se la settimana è stata tutta al ribasso, nulla è cambiato nello scenario di medio termine. Le quotazioni, infatti, hanno confermato ancora una volta la rottura dell’importantissima resistenza in aera 24.400 (I obiettivo di prezzo). Fino a quando questo supporto non sarà violato le quotazioni punteranno l’obiettivo successivo in area 31.920 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo passa per area 39.500.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 24.400

Time frame mensile

Tutto procede come da copione con le quotazioni dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 30.420. Solo una chiusura mensile inferiore a 21.720 farebbe invertire al ribasso la tendenza di lungo termine.

Per la tendenza di lunghissimo termine, time frame trimestrale, si rimanda al precedente report.