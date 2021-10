Dai minimi di marzo 2020 il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 130%. Dopo di che dai massimi degli ultimi quattro anni è iniziato un ritracciamento la cui entità va valutata con attenzione.

Se si guarda a quanto accaduto negli ultimi mesi il ribasso delle azioni Valsoia potrebbe già essere arrivato al capolinea. Il supporto in area 13,7 euro, infatti, già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni e fatto partire un rimbalzo. La cosa da capire nelle prossime settimane, quindi, è se abbiamo assistito al classico rimbalzo del gatto morto propedeutico a un’accelerazione ribassista oppure a una ripresa della spinta rialzista.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Incominciamo col dire che quando a luglio abbiamo scritto il nostro ultimo report sul titolo Valsoia avevamo indicato chiaramente che un ribasso fosse nell’aria e che il supporto in area 13,7 euro potesse svolgere un ruolo molto importante.

Se si guarda, poi, al nostro Swing Indicator ci si rende conto che da giugno in poi ci sono stati solo segnali di vendita. La prudenza, quindi, non è mai troppa se si vogliono aprire posizioni al rialzo. Tuttavia, c’è un aspetto che deve fare riflettere. La discesa cui abbiamo assistito nelle ultime settimane è stata accompagnata da una diminuzione dei volumi.

Andiamo, quindi, ad analizzare i possibili scenari.

La rottura del supporto in area 13,7 euro aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 12,7 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 10,35 euro (II obiettivo di prezzo) e 7,6 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, si dovesse andare al rialzo, l’obiettivo più vicino si trova in area 15,5 euro e a seguire in area 17 euro e 18,5 euro.

Prima di concludere facciamo notare che la semestrale presentata dalla società, seppure con numeri importanti, ha mostrato un tasso di crescita inferiore a quello del settore di riferimento. Va altresì notato che negli ultimi 3 anni, in media, l’utile per azione è sceso del 3% all’anno. Il prezzo delle azioni della società, invece, è rimasto piatto.

Per l’unico analista che copre Valsoia, invece, il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Il ribasso delle azioni Valsoia potrebbe già essere arrivato al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Valsoia (MIL:VLS) ha chiuso la seduta del 30 settembre in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente a quota 14,05 euro.

Time frame settimanale