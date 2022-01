Nel precedente report di fine ottobre, notavamo come la rottura della fase laterale spingesse le quotazioni di Notorious Pictures verso un rialzo dell’80% a patto che non venisse rotto in chiusura di settimana il supporto in area 1,85 euro. Purtroppo per i rialzisti, il movimento al rialzo ha avuto vita breve e i ribassisti hanno preso il sopravvento. A questo punto, quindi, il ribasso del titolo Notorious Pictures ha ancora ampi spazi davanti a sé.

Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione ribassista ha già superato il I obiettivo di prezzo in area 1,74 euro e adesso punta al II obiettivo di prezzo in area 1,33 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 0,92 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,74 euro. Gli obiettivi dell’eventuale rialzo potranno essere calcolati solo a inversione conclamata.

La valutazione del titolo Notorious Pictures

Dal punto di vista dei multipli di mercato notiamo che, qualunque sia la metrica utilizzata, le azioni Notorious Pictures risultano essere sopravvalutate. Se, invece, si guarda al fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow scopriamo che il titolo è sottovalutato di oltre il 80%.

Uno dei punti forza del titolo, invece, è legato alle previsioni di crescita del fatturato e degli utili. Questi ultimi sono attesi crescere a un ritmo medio annuo del 60,5% circa per i prossimi tre anni, un livello superiore a quello dei suoi competitors. Anche la situazione finanziaria rappresenta un ottimo punto di forza del titolo. Allo stato attuale, infatti, l’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo è ben superiore a 2.

L’unica analista che copre Notorious Pictures ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Il ribasso del titolo Notorious Pictures ha ancora ampi spazi davanti a sé: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Notorious Pictures (MIL:NPI) ha chiuso la seduta del 25 ottobre a quota 2,00 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale