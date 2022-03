Fra il 2021 e il 2023, primo trimestre, potrebbe formarsi il minimo decennale per dare spazio a un forte rialzo per diversi anni. Per portare questa previsione a nostro vantaggio, nel mese di gennaio 2021 abbiamo iniziato una strategia di investimento basata su una sorta di piano di accumulo, frazionato in 26/27 mesi al massimo.

Il consiglio era di mantenere questa strategia fino al marzo del 2023, ma in caso di ribassi dell’indice mondiale superiore al 20%, il versamento previsto poteva essere raddoppiato se non triplicato, fino a quando non si fosse verificata una nuova inversione rialzista.

Allo stato dei luoghi, i mercati azionari internazionali da inizio anno scendono in media del 15/20% e ai livelli attuali, da febbraio in poi, il versamento previsto è stato aumentato.

Questo potrebbe essere un buon momento per incrementare ulteriormente l’investimento, oppure per versare la parte restante prevista dal piano dei versamenti?

Non crediamo che il piano debba essere ancora concluso, perchè in base ai nostri studi statistici il ribasso dei mercati potrebbe continuare anche per un altro 20% dai livelli attuali.

Argomentiamo la nostra affermazione

Ora andremo a illustrare la seguente mappa dei prezzi: minimo annuale segnato fino a questo momento, obiettivi del ribasso, e condizioni per raggiungere un determinato obiettivo.

Nel prossimo paragrafo noteremo che quasi tutti gli indici azionari analizzati, hanno raggiunto nei giorni scorsi, l’Obiettivo secondo.

Nella maggioranza dei casi (65/75%), nelle serie storiche dal 1898 ad oggi, i ribassi si sono fermati fra Obiettivo primo e secondo.

Probabilità inferori (40%) invece, che possa essere raggiunto l’Obiettivo terzo e sono ancora più basse (20% ca) che quest’ultimo possa essere sforato ulteriormente al ribasso.

Il ribasso dei mercati potrebbe continuare anche per un altro 20% dai livelli attuali. Attenzione al panico che potrebbe ancora arrivare

Dax Future

Ultimo prezzo 13.716

Minimo: 13.425

Obiettivo primo: 14.000

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 14.470 (livello di inversione che cambierà alla data del 30 marzo), i prezzi potrebbero contnuare a scendere verso Obiettivo terzo e oltre.

secondo: 12.746

terzo: 10.558.

Eurostoxx Future

Ultimo prezzo 3.678,5

Minimo: 3.380

Obiettivo primo: 3.760

secondo: 3.400

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 3.923 (livello di inversione che cambierà alla data del 30 marzo), i prezzi potrebbero contnuare a scendere verso Obiettivo terzo e oltre.

terzo: 2.700.

Ftse Mib Future

Ultimo prezzo 23.075

Minimo: 21.065

Obiettivo primo: 23.700

secondo: 21.100

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 25.625 (livello di inversione che cambierà alla data del 30 marzo), i prezzi potrebbero contnuare a scendere verso Obiettivo terzo e oltre.

terzo: 16.400

Nikkei 225

Ultimo prezzo 25.346,48

Minimo: 24.681,70

Obiettivo primo: 27.100

secondo: 25.500

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 27.014 (livello di inversione che cambierà alla data del 30 marzo), i prezzi potrebbero contnuare a scendere verso Obiettivo terzo e oltre.

terzo: 22.765

S&P 500 Index

Ultimo prezzo 4.173,11

Minimo: 4.114

Obiettivo primo: 4.340

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale e poi mensile superiore a 4.597 (livello di inversione che cambierà alla data del 30 marzo), i prezzi potrebbero contnuare a scendere verso Obiettivo terzo e oltre.

secondo: 4.050

terzo: 3.600.

Cosa dicono le nostre statistiche?

Che se non si assisterà a inversione rialzista fra il 7 e il 9 marzo, si potrebbe continuare a scendere e di non poco fino all’importante setup del 28 marzo. Le prossime scadenze di setup, dove poi si potrebbe formare un punto di inversione, sono individuate nel 20 maggio.

Ogni giorno questa view verrà aggiornata e monitorata nel nostro punto quotidiano sui mercati.