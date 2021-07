Siamo all’inizio di un ribasso di diversi mesi oppure il ritracciamento è già finito? Da ora a fine luglio sarà questa l’ipotesi che verrà messa continuamente sul tavolo del nostro lavoro quotidiano. A dove porterà ad esempio il rimbalzo odierno? Il ribasso dei mercati è finito o è stato un rimbalzo del gatto morto? Una prima risposta e non definitiva purtroppo verrà dalla giornata di domani e poi dalla chiusura del 23 luglio.

Come già scritto da ieri: “ci sono ancora le probabilità per risalire ma un primo segnale in tal senso deve formarsi al massimo nelle prime ore di contrattazione di mercoledì.”

Procederemo per gradi come al solito.

Alle ore 20:41 della giornata di contrattazione del 20 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.248

Eurostoxx Future

3.958,5

Ftse Mib Future

24.160

S&P 500 Index

4.330,76.

Il frattale annuale proietta l’imminente inizio di un ribasso di almeno 11/12 mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 luglio.

Qual è lo scenario atteso per la settimana del 19 luglio?

Attendevamo l’inizio della settimana in rimbalzo con la formazione di un massimo fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a ribassi fino a venerdì. Una possibile automodifica dello scenario da ribassista a rialzista, poteva verificarsi fra lunedì e martedì. Il rimbalzo odierno quindi sarà soggetto alle dinamiche di domani, che confermeranno o meno rialzo o ribasso.

Il ribasso dei mercati è finito o è stato un rimbalzo del gatto morto?

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 luglio superiore a 15.287.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 luglio superiore a 3.971.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 luglio superiore a 24.210.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 luglio superiore a 4.297.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di mercoledì?

Ancora short in ottica multidays sugli indici azionari analizzati.

Come al solito si procederà per step.