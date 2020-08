Il ribasso dei mercati da molti inaspettato potrebbe essere anche molto forte. Prime bozze di obiettivi dei prezzi

Forte ribasso sui mercati quest’ oggi e il rialzo di ieri si inizia a qualificare come bull trap.

In questo momento questa è la situazione degli principali indici azionari:

Dax Future

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

12.455 -3,08%

Eurostoxx Future

3.224 -2,48%

Ftse Mib Future

19.320 -2,69%

S&P 500 Future

3.221,62 -0,94%

Dal 22 luglio su queste pagine abbiamo indicato che la posizione da mantenere di breve termine sui mercati era short. Nei giorni successivi non si è formata inversione rialzista e altri pattern di ribasso si sono incrociati ulteriormente.

Cosa pensiamo dopo il forte ribasso di queste ore? Continuiamo ad analizzare lo stato dei luoghi e a rimarcare la nostra seguente idea operativa: il ribasso dei mercati da molti inaspettato potrebbe essere anche molto forte nei prossimi giorni e settimane.

Proprio ieri mettevamo in guardia ulteriormente i nostri lettori dal fatto che nelle ultime giornate il consenso della massa degli analisti continuava a “a far fioccare” buy su titoli e mercati in un momento dove si era già formata un’inversione ribassista di breve e a ridosso di un nostro cluster di prezzo e tempo annuale e rilevante (il 31 luglio).

Cosa deve fare l’investitore di breve e medio termine per non trovarsi nel punto sbagliato e nel posto sbagliato?

Rimarchiamo che la tendenza in corso (linea blu) sembra volere seguire una strada inversa rispetto alla nostra previsione (linea rossa)

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla settimana numero 30 (la scorsa settimana)

In rosso la nostra previsione annuale

ll ribasso dei mercati da molti inaspettato potrebbe essere anche molto forte

Cosa deve fare l’investitore di lungo termine (ottica di almeno 12 mesi fino a 60/120 mesi)?

Se le chiusure settimanali saranno inferiori ai seguenti livelli

Dax Future

12.765

Eurostoxx Future

3.287

Ftse Mib Future

19.935

S&P 500

3.200.

come scritto ieri, “si inizierà ad operare sul difensivo e ad aumentare liquidità nei portafogli dalle posizioni rialziste di lungo (aperte sui minimi di marzo come da nostre indicazioni operative) in corso. Inoltre verrebbero aperte contestualmente posizioni short in ottica plurigiornaliera.”

Cosa potrà evitare un forte ribasso?

Una chiusura di settimana superiore ai livelli appena indicati.

Se invece il ribasso verrà confermato da queste chiusure, fino a quando non si formerà una successiva inversione rialzista sullo stesso time frame, quali potrebbero essere i primi obiettivi di prezzo raggiungibili?

Dax Future

12.100 e poi 11.100

Eurostoxx Future

3.048

Ftse Mib Future

17.500

S&P 500

3.200 e poi 3.090

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro. Per il momento meglio non comprare in quanto si potrebbero aprire spazi di ulteriori e forti ribassi.

In chiusura di questa settimana andremo a fare le ulteriori e dovute valutazioni.