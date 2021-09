Tutto procede come da percorso campione: la tendenza è ribassista e ogni rimbalzo si arena in poche ore, per lasciare spazio a successivi ribassi. La view è sempre la stessa: da questo momento in poi i mercati azionari scenderanno di almeno il 10%. Frattanto, il ribasso dei mercati continua indisturbato verso gli obiettivi di prezzo e tempo.

Alle ore 16:16 della giornata di contrattazione del 15 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.631

Eurostoxx Future

4.151

Ftse Mib Future

25.695

S&P 500 Index

4.446,73.

Il frattale annuale proietta ribassi ben oltre la scadenza del nostro setup del 5 ottobre

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 10 settembre.

Da domani potrebbe partire un vero e proprio sell off.

Previsioni per la settimana del 13 settembre

Atteso la formazione del massimo settimanale entro le prime ore di contrattazione di martedì, per poi vedere i prezzi scendere fino a venerdì. La previsione viene ancora confermata.

Il ribasso dei mercati continua indisturbato verso gli obiettivi di prezzo e tempo

Ecco i livelli da monitorare per la giornata del 16 settembre:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 15.791.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 4.211.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 26.065.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 16 settembre superiore a 4.486.

Quale operatività di trading mantenere per giovedì?

Mantenere le operazioni Short. Come dovrebbe svolgersi la giornata di domani? Si potrebbe assistere ad un’accelerazione ribassista con apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

Si procederà per step.