Forse sell off e prezzi che scendono oltre il 4%. Non possiamo che prendere atto, come da attese, che il ribasso dei mercati continua e al momento non ci sono inversioni e nemmeno indizi rialzisti. Come regolarsi? Come al solito, si seguirà e asseconderà il trend. Non si farà altro.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:56 della giornata di contrattazione del 24 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.979

Eurostoxx Future

4.036

Ftse Mib Future

25.860

S&P 500 Index

4.273,28.

Il ribasso durerà per i primi 6 mesi dell’anno?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani. Questi sono correlati al 76% con i listini internazionali.



Cosa attendiamo per la settimana del 24 gennaio?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedi e poi nuovi ribassi fino a venerdì. Giornata di probabile massimo settimanale: lunedì. Minimo: venerdì. Al momento, confermiamo questo percorso campione.

Quali sono i livelli di minimo/massimo attesi per la settimana?

Dax Future

area di minimo 15.054/15.201

area di massimo 15.560/15.722

Eurostoxx Future

area di minimo 4.065/4.101

area di massimo 4.201/4.234

Ftse Mib Future

area di minimo 25.685/26.065

area di massimo 26.895/27.100

S&P 500 Index

area di minimo 4.348/4.383

area di massimo 4.501/4.538.

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.581. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.959.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.216. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.299.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 26.975. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.580.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.495. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.633.

Posizione di investimento in ottica multidays

Short dai prezzi di apertura odierni.

Cosa attendere per la giornata di martedì?

Si attende un rimbalzo in apertura e per qualche ora, per poi lasciare spazio a un ribasso fino alla chiusura della giornata.