Torna il verde sui monitor. Il ribasso dei mercati azionari è finito appena iniziato?

Nonostante siamo entrati in una finestra ciclica che porta solitamente a dei ribassi oggi i mercati azionari riprendono la “stessa forma” assunta da diverse settimane. Alti e bassi continui per le piazze azionarie europee e rialzi per Wall Street e Nikkei 225. Cosa attendere da ora in poi?

Ecco le quotazioni in questo momento

Dax Future

13.203

Eurostoxx Future

3.328

Ftse Mib Future

19.800

S&P 500

3.526,65 alla chiusura del 1 settembre.

Facciamo il quadro di insieme per mantenere poi il polso della situazione e quindi esprimere poi un giudizio affidabile.

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 21 agosto

In rosso la nostra previsione annuale.

In base ai calcoli sulle serie storiche siamo in una fase che potrebbe portare ad un ritracciamento di qualche punto percentuale.



Il ribasso dei mercati azionari è finito appena iniziato?

Dopo il ribasso intraday di ieri e il successivo rimbalzo odierno quali sono le valutazioni da poter fare? Quali sono i livelli che porteranno ad ulteriori ribassi o a nuovi rialzi?

Dax Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 4 settembre superiore a 13.245. Nuovi rimbalzi solo con chiusure giornaliere superiori a 13.126.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 4 settembre superiore a 3.370. Nuovi rimbalzi solo con chiusure giornaliere superiori a 3.310.

Ftse Mib Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 4 settembre superiore a 20.470. Nuovi rimbalzi solo con chiusure giornaliere superiori a 19.860.

S&P 500

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 3.493 farebbe iniziare un ritracciamento. Il segnale di fine rialzo avverrà soltanto con una chiusura del 4 settembre inferiore ai 3.413.

E’ un momento particolare per i mercati, dove si continuano ad affollare continui falsi segnali. Solitamente queste fasi danno poi abbrivio a forti direzionalità. L’ attenzione in questo momento deve essere alta.