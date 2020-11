Il Ftse Mib Future oggi ritraccia e si porta a 21.560. Da inizio anno ha segnato il massimo a 24.561 ed il minimo a 16.080. Il ribasso dall’anno 2000 è finito per questo indice azionario?

Più volte su queste pagine, negli ultimi anni abbiamo discusso di questa possibilità e spesso la risposta alla nostra domanda è stata negativa. Stavolta invece, abbiamo più probabilità per vedere concretizzarsi l’ipotesi di bottom poliennale.

A guardare la situazione economica del nostro Paese non c’è da stare allegri. Siamo una macchina farraginosa che continua a non mettere mano alle riforme che potrebbero attirare importanti investimenti esteri e non solo. Giustizia lenta (non certa ed uguale per tutti?), burocrazia da elefante e Pubblica Amministrazione che fa acqua da ogni parte, tassazione elevata. Sperperi degli enti locali e altro.

C’è da dire che la storia insegna che eventi a volte come questa pandemia hanno accelerato dei flussi economici e della situazioni geoeconomiche e portato a cambiamenti epocali. Il coronavirus , il MES, il Recovery Fund, non solo a parer nostro, cambieranno l’Unione Europea ma potrebbero portare a dei notevoli benefici all’Italia che stavolta potrebbe trovare la forza per svoltare da questo ventennio devastante dal punto di vista economico. Il peggio di questa recessione e prima stagnazione, forse potrebbe essere davvero alle spalle.

Il Ftse Mib scende dall’anno 2000 dopo che aveva segnato un massimo in area 51.000 punti.

Dal punto di vista grafico, è interessante andare a notare che il minimo segnato nell’anno 2009 continua a mantenere al rialzo il trend poliennale. Anzi il quadro tecnico, nonostante il forte scivolone di marzo di quest’anno tende a rafforzarsi.

Per questo motivo, la nostra view rimane inalterata rispetto agli anni scorsi ed è la seguente: probabilmente il minimo dell’anno 2009 rimarrà epocale ed ha rappresentato la ripartenza.

Cosa attendere nei prossimi 6/9 mesi?

Una chiusura del mese di novembre superiore ai 20.995 farebbe validare uno swing ABC con obiettivo area 25.500/26.200 da raggiungere per/entro il mese di luglio 2021. Altrimenti, attenderemo ulteriori conferme.

Si procederà per step.