In questo primo scorcio del 2022 l’andamento del titolo EdiliziAcrobatica è stato da manuale. Come già fatto notare in un precedente report il tonfo delle azioni EdiliziAcrobatica sarebbe potuto diventare una grande opportunità per chi guarda al lungo periodo.

Le cose sono andate esattamente come previsto, anche se adesso il rialzo in corso sul titolo EdiliziAcrobatica a breve potrebbe lasciare spazio ai ribassisti. Ma procediamo per gradi.

Dopo essere anche andato oltre il III obiettivo di prezzo, il titolo EdiliziAcrobatica è partito per un rialzo che in termini di solidità non si vedeva da un anno. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso ben 4 settimane consecutive al rialzo spazzando via i dubbi residui sulla forza dei rialzisti. Questo movimento ha portato a un rialzo di circa il 60% e potrebbe ancora continuare, ma ormai ostacoli importanti, che potrebbero anche essere insormontabili, si stagliano all’orizzonte.

Come si vede dal grafico, infatti, con la rottura della forte resistenza individuata dal II obiettivo di prezzo in area 16,85 euro, adesso le quotazioni puntano la massima estensione rialzista che potrebbe andare a collocarsi in area 19,55 euro. Con il raggiungimento di questo obiettivo si potrebbero essere elevate probabilità di assistere a un’inversione ribassista.

Una più repentina inversione ribassista, invece, si potrebbe concretizzare nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 16,85 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso non potrebbero essere escluse accelerazioni ribassiste con obiettivi in area 12 euro.

La valutazione di EdiliziAcrobatica

Secondo quanto riportato sulla stampa specializzata, il titolo EdiliziAcrobatica risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Se, invece, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo risulta essere sopravvalutato di circa il 10%.

Come riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo la raccomandazione è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 47%.

Il rialzo in corso sul titolo EdiliziAcrobatica a breve potrebbe lasciare spazio ai ribassisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo EdiliziAcrobatica (MIL:EDAC) ha chiuso la seduta del 19 aprile a quota 17,52 euro in ribasso dell’1,35% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale