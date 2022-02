Il test dei supporti di fine novembre ancora una volta aveva fatto ripartire il titolo Finlogic al rialzo. La conseguenza, quindi, era stata una performance di circa il 20% che aveva portato il titolo a segnare nuovi massimi storici in area 7,3 euro.

La scorsa settimana, però, ha dato un brutto colpo alle speranze dei rialzisti di continuare nel loro percorso. Le quotazioni, infatti, hanno visto un ribasso del 9% circa che solo altre 3 volte si era visto nella storia borsistica del titolo.

Quindi, il rialzo è ormai alle spalle e le azioni Finlogic preparano un nuovo test dei supporti. La speranza di un immediato recupero dell’ex supporto è svanito e adesso le quotazioni si preparano a un ribasso che le riporterà nella stessa situazione di fine novembre. Dei dettagli dell’analisi grafica, però, ci occuperemo nella sezione dedicata.

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Finlogic è fortemente sottovalutato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato rispetto alla media del settore di riferimento. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

A questo, poi, bisogna aggiungere che nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Anche per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Il rialzo è ormai alle spalle e le azioni Finlogic preparano un nuovo test dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 3 febbraio a quota 6,34 euro in ribasso dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo la tendenza in corso è ribassista e la settimana che sta per concludersi potrebbe confermare la rottura del supporto in area 6,38 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto non resta che attendere il raggiungimento dell’area di supporto 6,05 euro che negli ultimi mesi ha sostenuto il titolo. Questo livello, quindi, potrebbe essere un ottimo punto di ingresso al rialzo con stop nel caso di una chiusura settimanale sotto il livello stesso.

Qualora si dovesse continuare al ribasso, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In caso contrario il titolo Finlogic potrebbe andare ad aggiornare i massimi storici.