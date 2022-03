Il rialzo di Wall Street sembra solo all’inizio. Tesla ora è da comprare?

La settimana è iniziata in sordina per i mercati americani ma Wall Street sembra pronta per nuovi allunghi. A questo punto il 28 marzo decreterà probabilmente un’esplosione di momentum rialzista e lascerà definitivamente indietro i minimi dell’anno. Il rialzo di Wall Street sembra solo all’inizio. Sarà così? Come al solito le previsioni rappresentano una mappa e poi vedremo “cosa dirà” e che strada prenderà la tendenza (il territorio). Al momento tutti gli oscillatori si sono girati al rialzo.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 21 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.552,99

Nasdaq C.

13.838,46

S&P 500

4.461,18.

Il rialzo di Wall Street sembra solo all’inizio

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 34.279. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 32.818.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.528. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 12.555.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.335. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.163.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Il grafico di Tesla genera un segnale di acquisto

Il titolo (NASDAQ:TSLA), ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 marzo al prezzo di 921,16 in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 700 e il massimo a 1.208.

La nostra strategia operativa

In base alle nostre stime i prezzi sono sopravvalutati e di non poco. Gli altri analisti, invece trovano consenso intorno ai prezzi attuali.

La tendenza dopo settimane è tornata rialzista.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 756,04, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1.100 e al superamento e tenuta verso 1.340 dollari.

Lettura consigliata

Il ribasso annuaule dei mercati potrebbe essere finito?