Il titolo azionario TODs (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 9 aprile a quota 32,74 euro in rialzo dello 14% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 25,66 ed il massimo a 32,76. Nei nostri precedenti report, il nostro Ufficio Studi aveva ben individuato che il bottom pluriennale fosse stato segnato e che da quel livello si poteva partire velocemente al rialzo. A parer nostro, il rialzo di TODs è solo all’inizio e la nostra raccomandazione è Strong Buy Long term con target a 58 euro.

Andiamo a spigare i motivi di questo nostro giudizio.

Oggi alcune news hanno fatto accelerare i prezzi, ma il nostro compito non è quello di analizzare le notizie, ma è quello di sgombrare il campo dai rumori da fondo e concentrare l’attenzione solo sui bilanci degli ultimi 4 anni e sui grafici e quindi sulla tendenza di breve e lungo termine.

Analisi sommaria dei bilanci

La società che capitalizza in Borsa circa 951 milioni di euro, crea, produce e distribuisce scarpe, pelletteria e accessori e abbigliamento in diverse aree geografiche del Mondo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (15 giudizi) stimano un fair value in area 23,77, ritendendo che i prezzi attuali siano quindi sopravvalutati. I nostro calcoli invece, ci fanno ritenere le attuali quotazioni fortemente penalizzate ed il nostro giudizio è per il raggiungimento di un prezzo obiettivo in area 58 euro, con una sottovalutazione attuale di circa il 77%.

Possibile un rialzo del genere? C’è da ricordare che nell’anno 2013, il titolo aveva raggiunto il massimo in area 120,6 e proprio da questo livello era iniziata una brusca caduta fino al minimo segnato nello scorso anno a 17,80.

La strategia operativa

Per chi ha in corso delle posizioni come da nostre indicazioni dei mesi scorsi, mantenere con stop loss di lungo termine a 27,61 e target di lungo 24 mesi in area 58 euro. Primo supporto di breve in area 31 euro. Per chi volesse comprare il titolo, può attenersi agli stessi livelli operativi.