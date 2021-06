Il rialzo di Softlab ha avuto vita breve e presto si potrebbe accelerare al ribasso: attenzione ai supporti

Il rialzo di Softlab ha avuto vita breve e presto si potrebbe accelerare al ribasso. Dopo le vicissitudini che hanno caratterizzato la storia recente di Softlab e di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (clicca qui per leggere), infatti, avevamo individuato una possibile configurazione grafica che permettesse al titolo di partire al rialzo. Tuttavia, come facciamo sempre, avevamo anche individuato un livello al di sotto del quale il rialzo si sarebbe dovuto mettere da parte e tornare nuovamente al ribasso. Questo livello era stato individuato in area 3,21 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello avrebbe fatto accantonare definitivamente lo scenario rialzista.

La chiusura settimanale del 7 maggio è stata inferiore al livello indicato e da quel momento è ripreso il movimento ribassista che ha già portato a un calo del 10% circa delle quotazioni.

La situazione, però, non è ancora del tutto compromessa. Come si vede dal grafico settimanale, infatti, le quotazioni sono vicine al supporto in area 2,88 euro, un livello chiave per capire il futuro di Softlab. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 2,48 euro. Gli altri obiettivi ribassisti a seguire sono quelli indicati in figura. Per la ripresa del rialzo, invece, bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 3,14 euro.

Anche sul mensile la situazione è molto delicata, ma il mese è solo all’inizio. In questo caso bisogna monitorare il supporto in area 3,03 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe scattare un’inversione ribassista anche sul time frame mensile.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo è sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Tuttavia se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che il titolo è molto sottovalutato. Il fair value, infatti, è superiore ai 20 euro a fronte di una quotazione attuale che si aggira in area 3 euro.

Il titolo Softlab (ex Acotel) (MIL:SOF) ha chiuso la seduta del 3 giugno in ribasso dell’1,64% rispetto alla seduta precedente a quota 2,99 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile