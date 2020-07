Il rialzo di questo titolo azionario è ancora all’inizio. C’è spazio per un ulteriore rialzo del 50 %

I mercati incominciano la giornata di contrattazione al ribasso ma a parer nostro il rialzo di questo titolo azionario è ancora all’inizio. Infatti ci potrebbe essere spazio per un ulteriore rialzo del 50 %.

Che Prysmian sia un titolo molto interessante lo andiamo scrivendo da tempo. La società, infatti, ha un portafoglio ordini molto importante che garantirà un robusto cash flow per gli anni a venire.

Le quotazioni di Prysmian, quindi, hanno reagito molto bene alla ripresa post Ccovid-19 segnando un rialzo di circa il 70%. La domanda che si sono posti gli analisti del nostro Ufficio Analisi è se questo rialzo sarà sostenibile anche in futuro oppure no.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Prysmian

Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 21,370€ in ribasso dello 1,52% rispetto alla seduta precedente.

Perchè il rialzo di questo titolo azionario è ancora all’inizio?

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma nel breve potrebbe subire una battuta di arresto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I° obiettivo di prezzo, ma stentano a superarlo. Potremmo, quindi, assistere a un ritracciamento fino in area 20,6548€ senza che l’impostazione rialzista venga messa in discussione. Chiaramente la rottura di questo supporto farebbe crollare le quotazioni.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura giornaliera superiore a 22,0652€ le quotazioni si dirigerebbero verso il II° obiettivo di prezzo in area 25,8142€. La massima estensione del rialzo si trova in area 29,56€.

Time frame settimanale

Sul settimanale non si vedono nubi all’orizzonte. La proiezione rialzista, infatti, è molto solida ed è supportata dal segnale del BottomFishing. Per cui le quotazioni sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 26€. La massima estensione del rialzo si trova in area 32,48€.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 19,56€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

