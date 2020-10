Durante gli ultimi giorni di agosto su queste pagine abbiamo messo “il punto sul titolo” sul titolo Tiscali (MIL-TIS), azienda fondata da Reato Soru, evidenziando la elevata probabilità di un imminente forte rialzo. Il prezzo da quei livelli è esploso al rialzo per poi ritracciare. Ora cosa attendere?

A Piazza Affari, Tiscali è in rialzo dell’ 11,40% e si porta a 0,0253. Il rialzo di queste ore potrebbe dare spazio ad una forte esplosione dei prezzi nei prossimi giorni. La vicenda Tiscali e delle dot. com è nota non solo a tutti coloro che si sono occupati di mercati degli ultimi anni e la storia di questa azienda può essere commentata con la frase “dalle stelle alla polvere”. La domanda che ci facciamo oggi è la seguente: “ma oggi potrebbe essere il momento di costruire la strada della riscossa? Puntare su questo titolo azionario?”

Potrebbe però essere vicino, molto vicino, il tempo della riscossa e andiamo a capirne il perchè.

A parer nostro, come scritto nell’articolo indicato nel paragrafo precedente, su questo titolo si combinano elementi grafici rialzisti a interessante sottovalutazione rispetto agli ultimi anni di bilancio.

Siamo andati a cercare le attuali raccomandazioni degli analisti ed abbiamo trovato un solo giudizio che ai livelli attuali considera il titolo sopravvalutato del 10% ca. In base al modello del discounted cash flow invece, ravvisiamo una sottovalutazione di oltre il 80% dai livelli attuali.

Negli ultimi 3 mesi, il prezzo è oscillato da un minimo di 0,0107 a un massimo di 0,0499. Oggi i prezzi che esplodono e i volumi che aumentano, sembrano segnali di inizio per una forte esplosione dei prezzi.

Quale strategia di investimento di breve e lungo termine?

Comprare subito il titolo con stop loss a 0,0179 e primo target a 1/3 mesi in area 0,0499. Questo è un titolo che va mantenuto di lungo termine perchè potrebbe anche triplicare se non di più, nei prossimi 2/3 anni. Attenzione, lo stop va sempre mantenuto senza dare mai nulla per scontato.

Si procederà per step.