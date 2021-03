Piazza Affari continua a mantenersi al rialzo e fra i titoli a media capitalizzazione che monitoriamo da diversi mesi, segnaliamo che il rialzo di Piquadro ha le carte in regola per continuare.

Quali sono le motivazioni sia grafiche che fondamentali di questo nostro giudizio?

In data 7 dicembre 2020 al prezzo di 1,44, il nostro Ufficio Studi ha espresso una raccomandazione di acquisto sul titolo. Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 17 marzo a 1,75 in rialzo del 2,04% rispetto alla seduta precedente. Nelle ultime ore di contrattazione, il prezzo segnato è stato a 1,80 +2,86%.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,365 ed il massimo a 1,825.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 1,29/1,41

area di massimo attesa 2,38/2,53 con possibile overshooting verso i 2,75/2,94.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza a Piazza Affari circa 87 milioni di euro, progetta, produce e vende borse e accessori in Italia. I guadagni sono diminuiti del 5,5% all’anno negli ultimi 5 anni. Non leggiamo raccomandazioni/giudizi di altri analisti. Le nostre stime basate sulla normalizzazione dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un calcolo di fair value in area 2,25 ca. Sono possibili rettifiche al rialzo nei prossimi 3/6 mesi.

Cosa attendere da ora in poi?

Il rialzo di Piquadro ha le carte in regola per continuare. La nostra strategia di investimento

Più volte abbiamo spiegato su queste pagine, che i grafici che scontano tutto, presente e futuro possibile, tendono a muoversi prima dei bilanci e per questo motivo, analizzando la situazione grafica iniziamo a proiettare un aumento sensibile degli utili/ricavi della società.

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista.

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, mantenere con stop loss/profit a 1,55 ed obiettivo primo da raggiungere entro 1/4 mesi in area 2,25. Supporto di breve a 1,66. Chi vuole comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step