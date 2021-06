Momento topico per i mercati azionari internazionali ed oggi è una giornata decisiva che potrebbe condizionare le quotazioni dei prossimi 30 giorni di Borsa aperta. Rialzo o ribasso? Quali prospettive si aprono da oggi in poi?

Al momento nonostante l’incertezza degli ultimi giorni, i nostri oscillatori predittivi sono tutti girati al rialzo. Vedremo cosa accadrà da oggi in poi e ci regoleremo di conseguenza.

Oggi il nostro Ufficio Studi valuta con attenzione una società che capitalizza circa 55 milioni di euro a Piazza Affari e produce e commercializza carte decorative per i settori industriali. La view è la seguente: il rialzo di Neodecortech potrebbe continuare per diversi punti percentuali ma oggi non è il momento di fare nuovi acquisti. La società era stata inserita nella nostra Lista delle raccomandazioni al prezzo di 3,44 in data 3 marzo 2021. Da quel momento in poi, i prezzi sono saliti del 21,8%.

Spieghiamo i motivi a favore di ulteriori rialzi di medio lungo termine.

Il titolo azionario Neodecortech (MIL:NDT), ha chiuso la seduta del 28 giugno a quota 4,19 euro in rialzo del 2,95% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,75 ed il massimo a 4,33.

Analisi sommaria di bilancio

Al momento non leggiamo in circolazione raccomandazioni di altri analisti che coprono il titolo. I nostri calcoli invece, portano alla stima di fair value in area 6,20, con una potenziale sottovalutazione dei prezzi correnti di circa il 50%.

Il rialzo di Neodecortech potrebbe continuare per diversi punti percentuali

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo il supporto di lungo termine in area 3,79, sono possibili ulteriori allunghi nei prossimi 1/3 mesi verso area 4,55/4,70. Nel breve alcuni oscillatori sono in ipercomprato e quindi potrebbero essere plausibili dei ritracciamenti verso l’area 4,02/3,95.

La strategia operativa

Al momento si consiglia di attendere sviluppi perchè si potrebbe assistere ad un ritracciamento propedeutico a nuovi rialzi di medio lungo termine.

Si procederà per step.