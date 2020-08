Ieri il settore bancario a Piazza Affari è tornato in gran fermento in quanto Intesa Sanpaolo chiederà alla BCE di distribuire il dividendo 2020. E’ il momento della riscossa per il settore? Cosa attendere da ora in poi e perchè?

Nei prossimi giorni, fino a venerdì il quadro tecnico di breve degli indici azionari dovrà dare maggiori indicazioni e chiarire se il ribasso della scorsa settimana sia stato o meno un falso segnale.Ci sono comunque altri interessanti segnali grafici e da monitorare, infatti il rialzo di ieri potrebbe essere l’inizio di un’esplosione dei prezzi per questa banca. Ci riferiamo a Illimity Bank (MIL:ILTY) che ha chiuso la giornata di contrattazione a 7,76 +9,45%.

La società fornisce servizi di private banking e servizi di investimento e trading in Italia. L’amministratore delegato è Corrado Passera. Si prevede che gli utili cresceranno del 65,59% all’anno.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma quanto vale il titolo secondo il modello classico del discounted cash flow? I parametri attuali non ci consentono una valutazione attendibile e quindi dobbiamo attenerci alle valutazioni e alle stime del consenso degli analisti. Il prezzo obiettivo di fair value fissato dal consenso è di 10,35 euro ad azione con una sottovalutazione attuale del 33,37% circa.

Il rialzo di ieri potrebbe essere l’inizio di un’esplosione dei prezzi per questa banca

Cosa prospettano i grafici? Ci sono le condizioni ideali per fare degli acquisti e sfruttare questo gap fra prezzi correnti e valutazioni del titolo?

L’esplosione dei prezzi di ieri accompagnata all’aumento dei volumi sembra proprio l’abbrivio per ulteriori forti rialzi. Da inizio anno il titolo ha segnato il minimo a 5,32 ed il massimo a 11,60. La società è stata quotata nell’anno 2019 a 7,60.

La migliore strategia di investimento

Comprare a mercato con stop loss a 7,03 e mantenere per ambiziosi traguardi sia di breve che di medio lungo termine. Primo livello di supporto a 7,30. Al rialzo non vediamo resistenze rilevanti fino a 8,08 (non primaria) e al superamento 11,60. Questo è un titolo da comprare e mantenere per molto tempo e in quanto potrebbe fare meglio del settore.

Si procederà per step.