La seduta del 6 ottobre è stata caratterizzata da un rialzo generalizzato del settore bancario. Tuttavia il rialzo di giornata non è ancora sufficiente per far tornare al rialzo questo titolo bancario. Parliamo di Banca IFIS un titolo azionario che ha sempre fatto peggio del settore bancario, ma che è molto sottovalutato.

Ad esempio, qualunque sia la variabile utilizzata, il metodo di valutazione di multipli di mercato restituisce un titolo fortemente sottovalutato. D’altra parte anche gli analisti hanno un giudizio Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Ci sarebbero, quindi, tutti i presupposti per investire sul titolo anche alla luce della politica sui dividendi. Negli ultimi due anni, infatti, il rendimento del dividendo è stato superiore al 12%, un livello eccezionale.

Inoltre le prospettive di crescita degli utili per il futuro sono molto buone con un ritmo medio annuo del 25% per i prossimi tre anni.

Alla luce di quanto detto, se il rialzo di giornata non è ancora sufficiente per far tornare al rialzo questo titolo bancario, cosa attendersi per il futuro?

Analisi grafica e previsionale su Banca IFIS

Banca IFIS ( MIL:IF) ha chiuso la seduta del 6 ottobre in rialzo del 2,16% portandosi a 8,26 euro.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso è ribassista. Tuttavia ci sono indicazioni che una svolta potrebbe essere vicina.

Sul giornaliero, ad esempio, le quotazioni si sono avvicinate all’importantissima resistenza in area 8,3064 euro (I obiettivo di prezzo) superata la quale la tendenza in corso virerebbe al rialzo.

Sul settimanale e mensile, poi, le quotazioni sono vicinissime a supporti molto importanti (il I obiettivo di prezzo in entrambi i casi) in area 7,42 euro e 7,34 euro sul settimanale e mensile, rispettivamente.

Una svolta, quindi potrebbe essere vicina e un primo indizio si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 8,3064 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

