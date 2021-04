Il rialzo di Borgosesia è appesa a un filo: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il rialzo di Borgosesia è appesa a un filo, come vedremo, infatti, le quotazioni si trovano su livelli al di sotto dei quali potremmo assistere a un’accelerazione ribassista. Le prossime sedute, quindi, saranno particolarmente importanti per capire il futuro del titolo.

Va detto che Borgosesia è un titolo molto regolare, nel senso che rispetta molto i livelli critici tracciati dalla nostra analisi grafica. Ad esempio, a metà febbraio (clicca qui per leggere il report completo) mettevamo in evidenza come dopo una forte discesa il titolo fosse a un bivio

La settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni rompere il forte supporto in aera 0,555 euro (II obiettivo di prezzo). A meno di un immediato recupero, quindi, le quotazioni sono dirette verso il III obiettivo di prezzo in area 0,492 euro.

L’immediato recupero del livello indicato ha fatto si che le quotazioni schizzassero nuovamente al rialzo raggiungendo nuovi massimi annuali in area 0,66 euro.

Adesso, però, le azioni Borgosesia sono di fronte a un bivio. Sia sul giornaliero che sul settimanale, infatti, si trovano a contatto con il supporto in area 0,62/0,63 euro rotto il quale si dovrebbe accelerare al ribasso.

Una chiusura giornaliera inferiore a 0,63 euro (I obiettivo di prezzo) aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 0,6 euro prima e 0,574 euro poi.

Qualora anche sul settimanale dovessimo assistere a una chiusura inferiore al livello indicato, allora le cose si metterebbero veramente male. Tuttavia c’è un aspetto che dovrebbe tranquillizzare i rialzista. Lo Swing Indicator continua a mantenere attivo il segnale di acquisto.

L’unico analista che copre Borogosesia ha un giudizio Buy e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione dell’50% circa. Analogo livelli di sottovalutazione si ottiene andando ad applicare il metodo di valutazione basato sui multipli di mercato. Qualunque sia, infatti, la metrica utilizzata la sottovalutazione è di almeno il 50%.

Il titolo Borgosesia (MIL:BO) ha segnato l’ultimo prezzo della seduta dl 12 febbraio a quota 0,54 euro, in ribasso dellì1,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale