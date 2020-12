Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Settimana scorsa annunciavamo l’arrivo del tanto atteso ribasso sull’oro. La settimana appena conclusasi, invece, ha visto il rimbalzo delle quotazioni. La domanda ora è: il rialzo dell’oro è destinato a proseguire oppure i ribassisti avranno la meglio?

Per rispondere a questa domanda e, soprattutto, per non restare incastrati in posizioni contrarie al mercato. Andiamo a individuare i livelli di breve da moitorare con attenzione per cogliere sul nascere la partenza di nuovi movimenti direzionali.

Il rialzo dell’oro è destinato a proseguire oppure i ribassisti avranno la meglio? L’analisi grafica ci dà la risposta

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 4 dicembre in ribasso dello 0,06% rispetto alla seduta precedente a quota 1.840,0 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 2,82%.

Time frame giornaliero

Il comportante delle quotazioni su questo time frame è stato da manuale. Dopo aver testato il supporto in area 1.780,0 dollari (I obiettivo di prezzo) durante la prima seduta della settimana, le quotazioni sono partite al rialzo fermandosi proprio sotto la resistenza in area 1.853 dollari.

Una chiusura giornaliera sopra questo livello farebbe definitivamente invertire al rialzo la tendenza di breve. In questo caso dovremmo andare a calcolare gli obiettivi rialzisti di breve periodo. Da notare che lo Swing indicator ha dato già un segnale rialzista tuttora in corsa.

Qualora invece si dovesse proseguire al ribasso, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale si sono create le condizioni per un’inversione rialzista. Come si vede dal grafico le quotazioni sono a contatto con l’importante resistenza in area 1.834,4 dollari (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe scattare una proiezione rialzista.

In caso contrario le quotazioni partirebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

Il mese è solo all’inizio per cui non si possono trarre ancora indizi sul quello che accadrà. I livelli da monitorare sono: al rialzo 1.860,3 dollari e al ribasso 1.718,3 dollari.