Dopo che circa un anno fa il titolo TrenDevice è esploso letteralmente al rialzo (+130% in tre settimane), è iniziato un movimento ribassista che dopo un minimo in area 0,9 euro ha trovato il suo equilibrio in un’ampia fase laterale delimitata dai livelli 0,965 euro – 1,277 euro. Questa incertezza ha reso possibile la convivenza sullo stesso grafico sia di una proiezione rialzista (linea continua) che di una ribassista (linea tratteggiata). Non deve sorprendere, quindi, che il rialzo delle quotazioni TrenDevice ha avuto vita breve e adesso il titolo potrebbe accelerare al ribasso.

Per capire da che parte potrebbero andare a muoversi le quotazioni di TrenDevice, quindi, bisognerà attendere la rottura di uno dei due livelli indicati.

Al rialzo il titolo potrebbe avere come obiettivo più probabile area 1,632 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,987 euro.

Nel caso in cui dovesse prevalere il ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,615 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,265 euro.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, così come riportato da riviste specializzate, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore al 65%.

Avvertenza

TrenDevice ha una capitalizzazione di poco superiore ai 12 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 10.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Ricordiamo che TrenDevice è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

Un altro elemento che deve indurre alla prudenza è quello legato alla probabilità che TrenDevice nel corso di una seduta di Borsa aperta non registri scambi. Testimonia, infatti, non solo l’interesse per il titolo, ma quantifica anche la probabilità nel vendere e/o acquistare le azioni TrenDevice. Nel caso specifico questa probabilità ammonta a circa il 6%

Il titolo TrenDevice (MIL:TD) ha chiuso la seduta del 19 aprile a quota 0,992 euro, invariato rispetto alla seduta del giorno precedente

