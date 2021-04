Il rialzo delle azioni Sogefi potrebbe essere solo all’inizio di un percorso che potrebbe portare a un guadagno del 100%. In realtà delle potenzialità di questo titolo avevamo parlato già in un precedente report (Un titolo azionario che non ama la ribalta della cronaca ma che potrebbe essere un ottimo investimento di lungo periodo) e da quel momento le azioni si sono apprezzate di circa il 20%.

Allo stato attuale la valutazione del titolo è abbastanza controversa. Se si confronta il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con le attuali quotazioni la sottovalutazione è del 20% circa. Se si utilizza il metodo dei multipli di mercato Sogefi è molto sopravvalutato. Se, invece, si considerano le raccomandazioni degli analisti il titolo è in linea con il suo prezzo obiettivo e il consenso medio è mantenere.

Il rialzo delle azioni Sogefi potrebbe essere solo all’inizio di un percorso che può portare a un guadagno del 100%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni di Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 28 aprile a quota 1,43 euro in rialzo dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura di aprile potrebbe avere un impatto molto positivo sul titolo. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura mensile dovrebbe confermare la rottura della resistenza in area 1,296 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso il II obiettivo di prezzo in area 1,958 euro. La massima estensione del rialzo, poi, passa per area 2,615 euro (III obiettivo di prezzo). Sogefi, quindi, ha un potenziale rialzista di circa il 100%.

Segnali di debolezza si avrebbero nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,296 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile