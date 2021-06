Il rialzo delle azioni Landi Renzo alla prova decisiva per un ulteriore allungo di lungo termine visti i livelli di supporto raggiunti. Che il titolo fosse in difficoltà era già evidente in un nostro precedente report (Cosa fare con le azioni Landi Renzo vista la loro sopravvalutazione?). Adesso il titolo ha invertito al ribasso di medio termine, mentre di lungo termine ha raggiunto livelli critici rotti i quali potremmo assistere a un tracollo delle quotazioni.

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato. Se, invece, si guarda ai multipli del fatturato, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.84 volte il suo fatturato.

Anche l’analista che copre il titolo è molto prudente tanto che il suo giudizio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprima una sottovalutazione del 5%.

Il rialzo delle azioni Landi Renzo alla prova decisiva per un ulteriore allungo di lungo termine: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Landi Renzo (MIL:LR) ha chiuso la seduta del 15 a quota 0,99 euro in ribasso dello 1,39%.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma le quotazioni stanno reagendo bene alla tenuta del supporto in area 0,947 euro. La sua rottura in chiusura di settimana proietterebbe le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura settimanale superiore a 1,034 euro farebbe ritornare al rialzo la tendenza in corso.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma ormai da mesi è bloccata all’interno del trading range 0,929 euro-1,108 euro. Solo una chiusura mensile esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni. Prestare, quindi, attenzione alla chiusura mensile per capire cosa accadrà nei prossimi mesi.