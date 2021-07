Per la gioia degli investitori il rialzo delle azioni Italian Wine Brands iniziato a dicembre 2020 non è ancora giunto al capolinea. D’altra parte che fosse un ottimo titolo dall’enorme potenziale è stato scritto più volte nei nostri report.

Il movimento in corso sul titolo ha avuto inizio con la chiusura settimanale del 18 dicembre, quando lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto. All’epoca le azioni Italian Wine Brands quotavano in area 19,5 euro, per cui a oggi la performance è stata superiore al 100%.

Da qualche settimana, poi, le quotazioni hanno rotto al rialzo la forte resistenza costituita dal II obiettivo di prezzo in area 39,7 euro e adesso sono lanciate verso il III obiettivo di prezzo in area 48,5 euro. Statisticamente su questo livello dovremmo assistere a forti prese di beneficio. Diciamo, quindi, che c’è spazio per un ulteriore rialzo del 20% rispetto ai livelli attuali. Da notare che questo livello è in ottimo accordo con la nostra stima del fair value di 45 euro ottenuta con il metodo del discounted cash flow.

Una negazione dello scenario rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 39,7 euro. In questo caso potremmo assistere a un rapido ritorno in area 31,0 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.

Alla base di questa ottima performance borsistica ci sono i seguenti elementi

Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita.

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Per i quattro analisti che coprono il titolo la raccomandazioni media è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione media del 27%.

Il rialzo delle azioni Italian Wine Brands iniziato a dicembre 2020 non è ancora giunto al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 12 luglio in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente a quota 4 euro.

Time frame settimanale

Per le spiegazioni sulle curve tracciate sul grafico clicca qui.