Il rialzo delle azioni Exprivia potrebbe essere sul punto di subire una battuta di arresto. Per la seconda volta, infatti, le quotazioni si sono fermate sulla resistenza in area 1,565 euro non riuscendo a chiudere la settimana sopra questo livello. Aumenta, quindi, la probabilità che si possa assistere a un ritracciamento delle quotazioni.

La situazione, però, non è semplice in quanto il quadro generale sul titolo è molto complicato.

Ad esempio, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione del 30%.

Viceversa, se si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato ci rendiamo conto che le azioni Exprivia sono fortemente sottovalutate. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di sottovalutazione per il titolo

La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno.

Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.63 volte il suo fatturato.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

C’è, quindi, questa forte tensione tra le indicazioni che arrivano da indicatori diversi che apre la possibilità a qualunque scenario. Quello che possiamo fare con l’aiuto dell’analisi grafica è individuare i livelli di prezzo oltre i quali la direzione del movimento sul titolo potrebbe diventare più decisa.

Al rialzo una chiusura settimanale superiore a 1,565 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 2,06 euro, mentre la massima estensione rialzista si trova in area 2,54 euro.

Al ribasso, invece, il possibile ritracciamento potrebbe arrivare fino in area 1,26 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe scattare la proiezione ribassista che potrebbe riportare le quotazioni in area 0,85 euro.

Prima di chiudere ricordiamo che dalla pubblicazione del nostro ultimo report, il titolo Exprivia ha guadagnato oltre il 30%.

Il rialzo delle azioni Exprivia potrebbe essere sul punto di subire una battuta di arresto: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Exprivia (MIL:XPR) hanno chiuso la seduta del 9 luglio in ribasso dello 0,33% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,52 euro.

Time frame settimanale