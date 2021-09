Come evidenziato in un precedente report, Eurotech era un titolo azionario in bilico tra l’esplosione rialzista e il crollo ribassista. In quell’occasione avevamo anche indicato i livelli da monitorare in chiusura settimanale per capire da che parte si sarebbero mosse le quotazioni. La settimana del 16 agosto la resistenza che conteneva il rialzo è stata rotta e da quel momento abbiamo assistito a un interessante scatto rialzista che ha portato a una performance di circa il 20%, Tuttavia, il rialzo delle azioni Eurotech non è ancora giunto al capolinea e può portare a un ulteriore movimento del 30%.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 6,28 euro e la massima estensione rialzista si trova in area 7,32 euro (III obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo possa continuare.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5,245 euro (I obiettivo di prezzo) comporterebbe un’inversione ribassista.

I nostri calcoli elaborati dopo un attento studio dei bilanci degli ultimi 4 anni portano a un fair value in area 10 euro per azione con una sottovalutazione dei prezzi attuali di circa il 75%. Per gli analisti, invece, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Sempre secondo gli analisti l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi accrescendo ancora di più l’appeal del titolo.

Altro punto forte del titolo è la sua posizione finanziaria che è estremamente solida. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono ben superiori a 1 indicando una buona situazione debitoria.

L’unico neo in un quadro molto positivo è legato alla valutazione basata sui multipli di mercato. Qualunque sia l’indicatore utilizzata, infatti, le azioni Eurotech risultano essere sopravvalutate.

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 6 settembre a 5,77 euro in rialzo del 5,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale