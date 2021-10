L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo nel report concludevamo che Equita Group era un titolo azionario che nel medio lungo periodo potrebbe dare grosse soddisfazioni ai suoi azionisti. Le attese sono state rispettate con una performance del 20% circa negli ultimi due mesi. Tuttavia il rialzo delle azioni Equita Group potrebbe avere ancora una lunga strada davanti.

Come si vede dal grafico, infatti, il titolo punta gli obiettivi indicati nel riquadro rosso con prospettive di crescita che possono arrivare al 40% nel caso in cui venga raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 5,12 euro.

Da notare che il rialzo delle azioni Equita Group arriva da lontano. A novembre 2020, infatti, quando il titolo quotava in area 2 euro, c’è stato un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Da quel momento il titolo non ha avuto esitazioni arrivando a quasi raddoppiare il suo valore.

Allo stato attuale i ribassisti potrebbe riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso in cui si concretizzasse un segnale di vendita dello Swing Indicator oppure la rottura in chiusura di settimana di area 2,97 euro.

I dati societari e la valutazione di Equita Group

Questa eccezionale performance del titolo trova le sue fondamenta in ottimi dati societari. Ad esempio, l’azienda ha riportato un forte risultato del secondo trimestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto:

Ricavi: 27,5 milioni di euro (in aumento del 55% rispetto al secondo trimestre 2020).

Utile netto: 6,96 milioni di euro (in aumento del 115% rispetto al secondo trimestre 2020).

Margine di profitto: 25% (in aumento rispetto al 18% del secondo trimestre 2020). Il passaggio alla redditività è stato guidato da un aumento dei ricavi.

Dal punto di vista della valutazione il rapporto PE esprime una forte sottovalutazione rispetto alla media dei suoi competitors. Per il resto il titolo risulta essere sopravvalutato.

Il rendimento del dividendo, invece, è un eccellente punto di forza del titolo. Al momento attuale lo stacco della cedola previsto per novembre 2021 ha un rendimento superiore al 5%. D’altra parte un rendimento così elevato non è una novità, Anche negli anni scorsi, infatti, il rendimento del dividendo è sempre stato superiore al 6% fino a raggiungere valori massimi dell’8%.

Il rialzo delle azioni Equita Group potrebbe avere ancora una lunga strada davanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 6 ottobre a quota 3,71 euro in rialzo dello 0,54 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale