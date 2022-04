Il rialzo del titolo Bioera potrebbe avere vita breve. Le indicazioni dell’analisi grafica

Da 5 anni a questa parte il titolo Bioera ha sempre fatto peggio sia dei suoi competitors che del mercato italiano. In particolare, in questo periodo di tempo ha perso oltre il 95% del suo valore. Inoltre, ogni volta che abbiamo assistito a un exploit rialzista non c’è mai stata, poi, una conferma.

Basti pensare a quanto accaduto a settembre quando in una settimana il titolo ha guadagnato oltre il 50%, I conti della semestrale hanno fatto volare le azioni Bioera, siamo veramente alla svolta rialzista? Il rialzo, però, ha avuto vita breve e i mesi successivi sono stati caratterizzati da un lento, ma inesorabile declino.

Anche dopo il +26% in una settimana visto a fine marzo, il rialzo del titolo Bioera potrebbe avere vita breve. Da quel momento in poi, infatti, è iniziato un nuovo ribasso tuttora in corso.

La chiave per capire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi potrebbe passare per area 0,09 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso secondo lo scenario tracciato in figura dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, il supporto dovesse tenere il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario descritto in figura dalla linea tratteggiata.

Avvertenze finali

La situazione finanziaria di Bioera non è della migliori. Il titolo, infatti, fa parte della black list della Consob. Ricordiamo che in questa lista si entra quando la società di revisione esprime un’opinione negativa, o non esprime alcuna opinione sul bilancio annuale della società e non ritiene garantita la continuità aziendale. C’è, però, un aspetto positivo. Anche con l’aggiornamento di aprile c’è stato un netto miglioramento della posizione finanziaria netta di Bioera.

Prima di concludere ricordiamo che con una capitalizzazione di poco meno di 3 milioni di euro e un controvalore giornaliero scambiato molto basso (i.e. le quotazioni possono andare incontro a un’elevatissima volatilità). Parliamo, infatti, di un controvalore inferiore ai 5.000 euro al giorno.

Reputiamo che in casi come questo diventa importantissimo non esporsi troppo. Il rischio di rimanere incastrati in posizioni avverse al mercato senza possibilità di uscire è elevatissimo. Come elevatissime potrebbero essere le perdite sul portafoglio investimenti.

Il rialzo del titolo Bioera potrebbe avere vita breve. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bioera (MIL:BIE) ha chiuso la seduta del 25 aprile a 0,093 euro in ribasso del 4,12% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale