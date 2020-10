Il rialzo del settore semiconduttori potrebbe essere giunto al capolinea dopo che da inizio anno ha dato buone soddisfazioni ai suoi azionisti. Nel caso specifico che vogliamo trattare, STMicroelectronics ha avuto una performance nella media con un rialzo del 13,48% collocandosi al 52-simo posto nella classifica delle 217 società del settore a livello mondiale.

Negli ultimi cinque anni il titolo italo-francese ha dato ottime soddisfazioni ai suoi azionisti con un rendimento del 365,8% (includendo il dividendo). La forza del rialzo, però, è andata via via diminuendo raggiungendo il 30% circa nell’ultimo anno. Gli ultimi sette giorni, invece, sono stati negativi con una perdita del 6,5%. Bisogna, quindi, prestare attenzione per evitare che un profondo ritracciamento del titolo lasci incastrati gli investitori in posizioni in perdita.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Secondo l’analisi grafica il rialzo del settore semiconduttori potrebbe essere giunto al capolinea

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM ) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a quota 27,2 euro in ribasso del 2,72% rispetto alla seduta precedente.

Se sul time frame mensile la tendenza in corso è rialzista e non poteva essere altrimenti visto il lungo rialzo di STMicroelectronics, sui time frame più brevi la situazione sta rapidamente cambiando. In particolare la settimana in corso potrebbe avere un impatto molto negativo sul futuro del titolo.

Come si vede dal grafico giornaliero, la seduta del 27 ottobre ha visto la rottura in chiusura di giornata del fortissimo supporto in area 27,44 euro. Potremmo assistere, quindi, a un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che la rottura del supporto è avvenuta con volumi in aumento.

È sul settimanale, però, che potremmo assistere a un cambio di tendenza qualora la chiusura del 30 ottobre dovesse essere inferiore a 28,19 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso e dirigersi verso obiettivi localizzati sotto i 20 euro. Nel caso di conferma dell’inversione ribassista dovremmo andare a calcolare gli obiettivi.

