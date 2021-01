Dopo la ripresa che avevano anticipato in un precedente articolo, il rialzo del dollaro nei confronti dell’euro potrebbe essere già giunto al capolinea. D’altra parte in un precedente articolo abbiamo scritto di come l’euro sia la valuta su cui puntare per il 2021.

Andiamo, quindi, quali siano i livelli da monitorare nelle prossime sedute, settimane, mesi per poter sfruttare ogni singolo movimento direzionale delle quotazioni.

Il rialzo del dollaro nei confronti dell’euro potrebbe essere già giunto al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il 31 dicembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,2223 in ribasso dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,07%.

Scenario di medio lungo periodo

Nulla da aggiungere rispetto a quanto scritto una settimana fa, salvo il fatto che tutto procede come da proiezione.

La settimana appena conclusasi ha confermato la rottura rialzista della forte resistenza in area 1,2068 euro. Potremmo, quindi, assistere a nuova accelerazione rialzista verso il III obiettivo di prezzo in area 1,279. Il segnale di forza verrebbe meno nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1,2068. Il segnale dello Swing Indicator rimane saldamente rialzista. La chiusura mensile, poi, è stata superiore ad area 1,2007 rendendo molto probabile il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1,2828. Una chiusura mensile superiore a 1,2828 aprirebbe le porte a una continuazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Il segnale dello Swing Indicator rimane saldamente rialzista. Tenendo conto, però, che area 1,28 rappresenta un forte ostacolo anche nel medio periodo, potremmo attenderci un ritracciamento dopo il raggiungimento dell’obiettivo indicato. L’inizio del prossimo anno, quindi, dovrebbe vedere l’euro indebolirsi nei confronti del dollaro, ma dovrebbe solo trattarsi di un’ottima occasione di acquisto.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista, ma ha trovato forte supporto in area 1,2207 (I obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino al II obiettivo di prezzo in area 1,2064. La massima estensione del ribasso si trova in area 1,1919. Da notare che per un’inversione di medio periodo dovremmo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 1,2068. Ragion per cui una discesa infrasettimanale fino in area 1,1919 è ancora compatibile con lo scenario rialzista.

Chiaramente la tenuta di area 1,2207 favorirebbe l’immediata ripartenza al rialzo anche sul time frame giornaliero.