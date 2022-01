Dopo un ulteriore rialzo di circa il 15% in 3 mesi non possiamo che continuare a confermare la view del nostro Ufficio Studi sulla materia prima. Quale view per il futuro? Il rialzo del caffè è solo all’inizio.

In area 128,15 del mese di agosto dell’anno 2020 su queste pagine sono stati raccomandati acquisti in ottica di lungo termine, in quanto le probabilità erano a favore di un bottom pluriennale già formato.

Da quel momento in poi i prezzi hanno quasi raddoppiato. Dopo una così forte ascesa però, non si ravvisanoancora gli estremi per chiudere in parte le posizioni di investimento o di alleggerirle drasticamente.

Procediamo per gradi.

Il caffè ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 11 gennaio al prezzo di 237,05 in rialzo dello 0,92% rispetto alla seduta precedente. Nello scorso anno, la materia prima ha segnato il minimo a 129,81 ed il massimo a 252,35.

Quali sono le nostre proiezioni per i prossimi 12 mesi?

area di minimo attesa 191,23/220,49

area di massimo attesa 312,36/341,14.

Questa previsione rimarrà valida fino a quando non si verificherà una chiusura mensile inferiore a 200,95. L’obiettivo a 24 mesi è posto in area 445,93 (questo è il massimo che è stato segnato nel maggio del 2011) e oltre.

Il rialzo del caffè è solo all’inizio. Ecco perchè mantenere le posizioni di lungo termine e i livelli da monitorare

Cosa monitorare con attenzione e quale swing potrebbe mettere invece in pericolo il trend rialzista di breve termine?

La strategia di investimento da applicare al momento attuale in ottica di 1/3 mesi

Per chi mantiene posizioni di breve e lungo termine come da nostre pregresse indicazioni potrebbe continuare a farlo con stop loss/stop profit a 220,54.

Solo discese sotto questo livello infatti, potrebbero mettere in crisi il trend di breve medio termine con possibili ritracciamenti verso area 200,95.

Al momento i nostri oscillatori non ravvisano pericoli, e per questo motivo si procederà per step, e di volta in volta aggiusteremo il tiro.