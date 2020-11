Il rialzo dei mercati potrebbe continuare forte fino al 14 dicembre. A questo punto infatti, come scritto nei giorni precedenti, non ravvisiamo particolari pericoli e data la stagionalità, la nostra attenzione è posta sul setup del 14 dicembre. In questo giorno si formerà il massimo dal quale poi partirà una fase laterale ribassista fino al mese di febbraio inoltrato? Al momento questo è lo scenario a cui diamo maggiore probabilità. Come al solito si procederà per step e monitoreremo non solo gli obiettivi ma anche i livelli di supporto e quindi di inversione.

Alle 21:08 sui mercati azionari analizzati registriamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.307

Eurostoxx Future

3.513

Ftse Mib Future

22.165

S&P 500

3.601

Alla luce di queste quotazioni, cosa attendere per domani e per i prossimi 5 giorni di Borsa aperta?

Antitesi fra previsione annuale e andamento attuale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 20 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.



Previsione e grafici continuano a seguire strade diverse. Continuerà fino al 14 dicembre almeno questa situazione? Potrebbe essere.

Il rialzo dei mercati potrebbe continuare forte fino al 14 dicembre

La tendenza in corso continua a essere rialzista. La giornata odierna ha visto ulteriori forti rialzi. Ecco lo schema da monitorare per domani e i giorni successivi. Indichiamo quindi i supporti e i punti di inversione ribassista.

Dax Future

Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 25 novembre inferiore a 13.114. Obiettivo primo a 13.775.

Eurostoxx Future

Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 25 novembre inferiore a 3.457. Obiettivo primo a 3.595.

Ftse Mib Future

Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 25 novembre inferiore a 21.835. Obiettivo primo a 22.640.

S&P 500

Nuova forza rialzista. Inizio di un ritracciamento solo con una chiusura giornaliera del 25 novembre inferiore a 3.551. Obiettivo primo a 4.000.

Continuiamo a seguire i mercati da vicino e a mantenere le posizioni rialziste. Non abbiamo altro da aggiungere.