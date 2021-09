A volte i dati macroeconomici fanno impennare i prezzi, altre volte, ripiegarli. Come spiegato più volte su queste pagine, quello che accade di giorno in giorno sui mercati, ha poco impatto. Quello che conta al momento è il premio per il rischio a favore e fino a quando perdurerà questo stato, i prezzi continueranno a salire. Nonostante qualche preoccupazione dai dati sull’occupazione americana peggiori delle attesi, quindi, il rialzo dei mercati per il momento non è in pericolo e può continuare.

Per dovere di cronaca, ricordiamo che fino a meno di una settimana fa, l’attenzione di molti era sull’inflazione e sui suoi eventuali pericoli. Oggi , qualcuno si spaventa di “un’ipotesi che potrebbe essere inversa”.

Per questo motivo, le nostre analisi, continueranno a togliere il rumore di fondo e a concentrarsi solo e sempre sulla tendenza dei grafici.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 3 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.758

Eurostoxx Future

4.196

Ftse Mib Future

26.035

S&P 500 Index

4.535,42.

La previsione annuale è entrata in una fase ribassista da diverse settimane ma i grafici sono impostati al rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 3 settembre.

L’andamento previsto per la settimana del 6 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì.

Il rialzo dei mercati per il momento non è in pericolo e può continuare

Di seguito i livelli da monitorare per valutare se il tragitto in corso dei mercati subirà o meno delle variazioni:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 settembre inferiore a 15.750.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 settembre inferiore a 4.172.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 settembre inferiore a 25.885.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 6 settembre inferiore a 4.474.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Mantenere ancora i Long sugli indici analizzati. La prima giornata di contrattazione della settimana dovrebbe presentarsi come segue:

apertura sui minimi e chiusura sui massimi.

Come al solito si procederà per step.