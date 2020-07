Il rialzo dei mercati non è al momento in pericolo. Cosa monitorare per stare tranquilli? Prima apriamo una parentesi e capiamo il perchè molti continuano a proiettare ribassi che al momento non sembrano essere nelle logiche.

C’è un forte scollamento fra mercati ed economia ma questo è un dato che risale agli annali storici e non deve sorprendere. I mercati sono presbiti e vedono bene lontano. I rialzi dai minimi di marzo non hanno fatto altro che scontare poi quello che sta accadendo realmente:

interventi delle Banche centrali e iniezioni continue di liquidità nel sistema;

una ripresa dell’economia dall’ultimo trimestre dell’anno in corso/primo trimestre del 2021.

C’è da dire che qualche perplessità potrebbe venire dai grafici e dalla mancata formazione dell’onda C ribassista che molti si aspettano.

Cosa significa onda C?

I ribassi secondo i dettami dell’analisi tecnica classica e della teoria di Elliott avvengono in questo modo:

prima onda ribassista A;

seconda onda rialzista (rimbalzo) B;

terza onda ribassista C.

ll rialzo dei mercati non è al momento in pericolo

Le nostre proiezioni per i prossimi mesi per le Borse mondiali sono come da mappa seguente:

Frattale previsioni anno fino al 2022 per le Borse mondiali

Fino a luglio del 2021 non vediamo particolari pericoli. Questo aumenteranno da luglio 2021 in poi con la possibilità di non poco conto di vedere formarsi entro il 2022 nuovi minimi rispetto a quelli di marzo 2020.

Cosa monitorare per stare tranquilli?

Solo chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli potrebbero portare a una nuova ondata di ribassi.

Dax Future

11.930

Eurostoxx Future

3.150

Ftse Mib Future

18.870

S&P 500

2.999

Invece cosa farà continuare il rialzo nei prossimi 1/3 giorni?

Solo chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli farebbero fermare il rialzo in corso.

Dax Future

12.216

Eurostoxx Future

3.206

Ftse Mib Future

19.335

S&P 500

3.123

Quale consiglio operativo?

Mantenere le posizioni sia di breve che medio e lungo termine con tranquillità.

Si procederà per step.