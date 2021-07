Oggi, come scritto ieri sera, era decisivo e quindi si attendeva più chiarezza dopo i continui alti e bassi degli ultimi giorni e settimane. Cosa possiamo dire dopo l’odierna giornata di contrattazione? Quale previsione in base ai prezzi che si sono formati?

Domani attendiamo comunque ulteriore conferma e un livello da monitorare con attenzione sarà il minimo odierno.

Solo una discesa, anche intraday, sotto questo livello andrebbe a negare il rimbalzo odierno e la struttura rialzista per i prossimi giorni.

Ad oggi, possiamo affermare che il rialzo dei mercati è ripartito e ora tranne sorprese dovrebbe continuare per diversi punti percentuali ma procederemo per gradi come al solito.

Alle ore 18:31 della giornata di contrattazione del 28 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.556

Eurostoxx Future

4.096

Ftse Mib Future

25.245

S&P 500 Index

4.401,57.

Siamo vicini al setup statico annuale che proietta l’inizio di un ribasso di un anno. Cosa accadrà?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 23 luglio.

Automodifica al rialzo dello scenario oppure conferma al ribasso? I prossimi giorni saranno decisivi per confermare o meno l’uno o l’altro scenario.

Previsione per la settimana del 26 luglio

Minimo settimanale atteso fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì. Ad oggi è ancora confermato questo scenario.

Di seguito i livelli dei prezzi per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 luglio inferiore a 15.425.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 luglio inferiore a 4.029.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 luglio inferiore a 24.930.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 luglio inferiore a 4.331.

Quale operatività di trading mantenere per giovedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.