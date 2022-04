Proprio ieri scrivevamo su queste pagine che gli swing davano segnale rialzista e il segnale era di semaforo verde anche se, come al solito, vanno sempre monitorati i livelli che definiscono la tendenza in corso e i livelli di inversione.

Come catalogare il ribasso di oggi? Il rialzo dei mercati è finito oppure questa è una piccola pausa di un paio di giorni?

Fra domani e dopodomani, scade un setup mensile e in queste date potrebbe intercettare un minimo e poi ripartire al rialzo. Pericoloso, e di non poco, un segnale contrario!

I setup di aprile saranno i seguenti: 6/7, 11, 20 e 28.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:12 della giornata di contrattazione del giorno 5 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.395

Eurostoxx Future

3.825

Ftse Mib Future

24.265

S&P 500 Index

4.543,59.

Il toro uscirà dal recinto solo da giugno in poi?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 aprile

Le proiezioni per la settimana in corso

Si procederà day by day in quanto gli oscillatori stanno generando segnali constrastanti e poco affidabili in ottica settimanale.

Il rialzo dei mercati è finito oppure questa è una piccola pausa di un paio di giorni? I livelli spartiacque

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.310. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.783. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.000. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.507. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.507.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Quale movimento è preventivabile per mercoledì?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi. Uno scenario diverso inizierebbe a diventare preoccupante.

