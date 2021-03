Avevamo visto bene, la giornata di ieri probabilmente ha “accolto” i minimi settimanali e da quel momento in poi si dovrebbe continuare a salire, fra alti e bassi fisiologici intraday, fino alla giornata di giovedì. Il nostro Ufficio Studi quindi, esprime ora il seguente giudizio: il rialzo dei mercati continua e ora potrebbero anche accelerare.

Semaforo verde quindi per i prezzi e per chi come da nostre indicazioni ha comprato in apertura di ieri.

Procediamo per gradi.

Alle ore 21:49 del 30 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.000

Eurostoxx Future

3.868

Ftse Mib Future

24.430

S&P 500 Index

3.955.

La previsione annuale è ancora al rialzo nel breve termine

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 26 marzo

Le nostre previsioni proiettano due importati turning point alla scadenza del 5 e poi del 16 aprile.

Previsioni per la settimana del 29 marzo

Minimo settimanale nella giornata di lunedì e poi massimo in quella di giovedì.

Prezzi attesi dal 29 marzo al 2 aprile

Dax Future

area di minimo 14.624/14.746

area di massimo 15.005/15.151

Eurostoxx Future

area di minimo 3.773/3,805

area di massimo 3.879/3.901

Ftse Mib Future

area di minimo 24.085/24.200

area di massimo 24.675/24.900

S&P 500 Index

area di minimo 3.916/3.956

area di massimo 4.005/4.059

Il rialzo dei mercati continua e ora potrebbero anche accelerare

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di mercoledì 31 marzo:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 marzo inferiore a 14.733. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 14.428.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 marzo inferiore a 3.804. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 3.727.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 marzo inferiore a 24.190. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 23.650.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 31 marzo inferiore a 3.916. Ribassi duraturi solo con la chiusura del 2 aprile inferiore ai 3.853.

Strategia operativa

Continuare a stare Long multidays.

Si procederà per step.