Continua a mostrare forza il segnale rialzista di ieri e al momento non possiamo che prenderne atto. Il rialzo dei mercati continua e i pericoli per il momento sembrano allontanati. Quale strategia applicare da ora in poi? La solita: in un mercato rialzista si alzano di volta in volta gli stop loss, e si monitorano i supporti.

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:03 della giornata di contrattazione del 22 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.599

Eurostoxx Future

4.206

Ftse Mib Future

26.730

S&P 500 Index

4.685,51.

Siamo alle ultime battute dell’anno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 17 dicembre.

Qual era la nostra previsione per la settimana in corso?

Minimo lunedì e massimo giovedì. Dopo alti e bassi, la previsione è stata confermata, anche se tradare questi segnali e questi continui “rovesci di tendenza” è stato quasi impossibile.

Il rialzo dei mercati continua e i pericoli per il momento sembrano allontanati. Ecco cosa monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 23 dicembre inferiore ai 15.409. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.389.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 23 dicembre inferiore ai 4.149. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.059.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 23 dicembre inferiore ai 26.410. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 23 dicembre inferiore ai 4.583. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Segnale per il trading multidays:

Aprire Long sugli indici analizzati in apertura del 23 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di giovedì?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi. Si raccomanda prudenza e di essere sottopesati in quanto i volumi da ora a fine anno saranno ridotti, e quindi la volatilità potrebbe alzarsi e portare a continui capovolgimenti.