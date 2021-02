Mario Draghi ha un effetto positivo su tutti i mercati azionari europei mentre Wall Street continua a guardare con attenzione alla tornata delle trimestrali. Cosa attendere da ora in poi? Dopo questa giornata di contrattazione, il rialzo dei mercati azionari prende forza e il peggio fino ad agosto potrebbe essere alle spalle. Come al solito procederemo per step ed attenderemo la conferma ulteriore dalla chiusura settimanale. I presupposti però sembrano buoni anche se un pizzico di cautela “non guasta” dopo i continui falsi segnali da inizio anno.

Come regolarsi per domani e fino a questo venerdì?

Alle ore 20:14 del 3 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Dax Future

13.960

Eurostoxx Future

3.608

Ftse Mib Future

22.535

S&P 500 Index

3.837

Prezzi al rialzo, cosa potrà far riportare le quotazioni verso il basso ed annullare questo segnale di forza? Siamo in un momento importante per l’anno in corso. La ciclicità sta per spostarsi da ribasso a rialzo.

Il frattale da settimana prossima indica un cambio di polarità, da ribasso a rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Dalla settimana dell’8/14 febbraio i mercati azionari mondiali dovrebbero iniziare un rialzo e questo dovrebbe durare fino alla prima settimana di agosto.

Il rialzo dei mercati azionari prende forza e il peggio fino ad agosto potrebbe essere alle spalle

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 4 febbraio inferiore a 13.626.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 4 febbraio inferiore a 3.526.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 4 febbraio inferiore a 22.440.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 4 febbraio inferiore a 3.791.

Abbiamo raggiunto un eccesso di breve e domani potrebbe assistersi a delle prese di beneficio. Vediamo cosa accadrà.

Si procederà per step. Ci aggiorneremo a domani sera.