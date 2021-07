Stiamo entrando in una finestra ciclica dove le nostre previsioni collocavano la formazione del massimo annuale. Come scritto già da settimana scorsa, gli swing in corso invece, sembrano propendere per un’automodifica dello scenario da ribassista a rialzista.

Chi avrà ragione? I grafici o la previsione? Al momento, la tendenza dei grafici è rialzista e fino a prova contraria, sembra scontare fin da subito ulteriori salite. Per questo motivo, la nostra view è la seguente: il rialzo dei mercati azionari dovrebbe rafforzarsi nei prossimi giorni.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 30 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.540

Eurostoxx Future

4.089

Ftse Mib Future

25.370

S&P 500 Index

4.395,27.

Automodifica da ribassista a rialzista dello scenario annuale nel periodo agosto/ottobre?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 30 luglio.

Previsione per la settimana del 2 agosto

Atteso il minimo settimanale atteso fra lunedì e martedì e il massimo nella giornata di venerdì. La probabilità è elevata che lunedì dovrebbe essere proprio il giorno del minimo settimanale.

Il rialzo dei mercati azionari dovrebbe rafforzarsi nei prossimi giorni

Di seguito i livelli dei prezzi per mantenere il polso della situazione e per poter impostare una strategia di trading con le probabilità a favore:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 2 agosto inferiore a 15.496.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 2 agosto inferiore a 4.080.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 2 agosto inferiore a 25.220.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 2 agosto inferiore a 4.372.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.