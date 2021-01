Come previsto e come da tendenza in corso, le quotazioni si sono portate al rialzo. Piazza Affari, date le situazioni politiche è rimasta al palo, ma da domani potrebbe già accodarsi al rialzo. Riteniamo infatti che il rialzo dei mercati azionari dovrebbe assumere maggiore forza da domani in poi. Come al solito la nostra attenzione verrà posta non solo alla tendenza in corso ma anche agli eventuali punti di inversione ribassista. Tutto e come sempre in ossequio alla massima “trend is your friend”.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:09 odierne, abbiamo letto le seguenti quotazioni:

Dax Future

13.981

Eurostoxx Future

3.628

Ftse Mib Future

22.605

S&P 500 Index

3.807

Domani si potrebbe assistere ad un’accelerazione rialzista e se la nostra view non si rivelerà sbagliata è in corso un movimento direzionale che potrebbe proseguire ancora del 7/10%.

Dove era atteso un ribasso si sta formando una gamba rialzista

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Come scritto nei giorni scorsi, dal 6 gennaio in poi, cluster di prezzo tempo, sembra essere partita una gamba rialzista in un momento che si attendeva l’inizio di un ribasso..

Il rialzo dei mercati azionari dovrebbe assumere maggiore forza da domani in poi

Segue la mappa dei prezzi con tendenza in corso, punto di inversione ed obiettivo da raggiungere entro la settimana dell’8/14 febbraio, se i mercati frattanto non gireranno al ribasso.

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 15 gennaio inferiore a 13.794. Obiettivo in corso 14.445/15.100.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 15 gennaio inferiore a 3.581. Obiettivo in corso 4.045.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 15 gennaio inferiore a 22.390. Obiettivo in corso 24.200/25.100.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 15 gennaio inferiore a 3.782. Obiettivo in corso 4.100/4.250.

Dai dati appena evidenziati, il nostro consiglio è di mantenere i Long. Cosa fare? Basta accodarsi.